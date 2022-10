Fuori dal coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | martedì 11 ottobre 2022

(Di martedì 11 ottobre 2022) Questa sera,11, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 11. Lee glidiL’emergenza energetica e il conseguente caro bollette saranno i temi ...

Ftse Mib segnaliamo il rialzo di Monte dei Paschi (+3,4 per cento per la quotata senese). Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, oggi si dovrebbe riunire un consiglio di amministrazione ...I colori morbidi, scuri e succhiatitempo, sembrano un monito contro il chiasso del mondo, un ... Curiosando negli archivi vengonodalle serate e dai convegni nomi impensabili: Giuseppe ...ROMA- “Salvo un’unica eccellenza, la neurochirurgia del S.Andrea, reiteratamente maltrattata da Zingaretti, gli ospedali del Lazio, compresi quelli di Roma, sono fuori dalla classifica dei ...Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "Sono rimasto veramente scioccato dal fatto che una richiesta di questo genere sia messa in relazione al fatto politico attuale. Chi fa queste scelte se ne assuma la ...