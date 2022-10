Fumata bianca per l' Economia | intesa Meloni-Salvini | c' è il nome giusto

(Di martedì 11 ottobre 2022) Svolta sul ministero dell', c'è l'all'interno del centrodestra. Laè raccontata da Affari Italiani, che spiega come sia caduto ogni dubbio suldi Giancarlo Giorgetti, destinato a raccogliere l'eredità di Daniele Franco al Mef. “Per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche die Finanze. Donne e uomini del partito dihanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo dimostrando il proprio valore in settori strategici come Interno, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Transizione Ecologica, Turismo, Persone con Disabilità o Autonomie. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e ...

Dopo mille consultazioni senza esito, finalmente arriva la svolta per il nome del nuovo allenatore, scelto per qualità tecniche, ma soprattutto per le sue doti affabulatorie, quasi da profeta ... Blog: Juve: fumata bianca, habemus allenatorem (Ep. XIII) Svolta sul ministero dell'Economia, c'è l'intesa all'interno del centrodestra. La fumata bianca è raccontata da Affari Italiani, che spiega come sia caduto ogni dubbio sul nome di Giancarlo Giorgetti, ...La Lega apre all'ipotesi di affidare il ministero dell'Economia e delle Finanze per il prossimo governo Meloni a uno dei suoi ...