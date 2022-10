Francia | perché noi italiani provochiamo sempre pensieri da ‘badanti’

(Di martedì 11 ottobre 2022) Viali alberati, biancospini fioriti, sogni d’altri tempi e sferragliare di treni: cosa avrebbe potuto spingere Marcel Proust, in breve sosta a Torino-Porta Nuova arrivando da Venezia (e diretto a Parigi), a scendere e inoltrarsi per le strade della prima capitale d’Italia? L’attesa di Marcel è un pugno di istanti – scrive Mariolina Bertini nell’introduzione di Una città per Proust (Hacca, 2021) – dei quali si impadronisce l’autore – Bruno Quaranta – trasformando il momento in un aleph borgesiano, un distillato di cultura sabauda e francese. Mélange da evocare oggi, nel momento in cui i rapporti con i cugini producono le solite scintille. Nessun “volemose bene” o “embrassons-nous”, lasciateci la schermaglia: touche?, en garde. Ora i cugini ci mettono una mano sulla spalla per insegnarci la democrazia. Senza fare gli ecumenici – mi davano molto fastidio le posizioni su Cesare Battisti – ...

