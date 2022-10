Francesco Totti e Ilary Blasi | svelati nuovi retroscena sulla separazione | “Sparite anche tutte le scarpe della conduttrice” | ecco a quanto ammonta il valore

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il divorzio del secolo che vede coinvolticontinua a far discutere insistentemente. Se all’inizio i due avevano deciso di tenere per loro i dettagli, ad oggi sembrerebbero essere più in guerra che in pace. L’ex CapitanoRoma è uscito infatti allo scoperto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, in occasione del compleannopiccola Isabel. Nello stesso ristorante doveaveva chiesto la mano alla sua, ha voluto fare le presentazioni ufficiali mostrando una volta perla sua attuale compagna. Dopo lo scandalo del furto dei Rolex, che lade L’Isola dei Famosi avrebbe fatto ai danni dell’ormai ex ...