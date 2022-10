Francesca Fialdini e quella conduzione “imparziale” che ha dato noia a Iva Zanicchi

(Di martedì 11 ottobre 2022) La verità è che è sempre difficile restare imparziali di fronte agli insulti. Soprattutto se questi insulti sono sessisti e se provengono da un’altra donna. Per questo motivo, forse,– nel parlare con Ivanel corso del suo programma della domenica pomeriggio Da noi a ruota libera -, dopo aver fatto intervenire in trasmissione (attraverso una telefonata) la stessa Selvaggia Lucarelli, ha spiegato alcune cose a Iva. Il punto di vista della conduttrice era esattamente quello della giornalista giudice di Ballando con le stelle.ha rimarcato più volte che l’insulto sfuggito alla cantante (e concorrente di Ballando) era pesante e ha rafforzato l’opinione della Lucarelli su quanto accaduto. Il giorno dopo, di lunedì, Iva ...

Corriere della Sera

