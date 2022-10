Formigoni | dai domiciliari ai servizi sociali | insegnerà italiano alle suore straniere

(Di martedì 11 ottobre 2022) Milano – L’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto, ha ottenuto l’affidamento in prova ai: nel residuo pena, poco più di un anno, potrà insegnareche assistono gli anziani disabili nella struttura del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano. Lo ha stabilito il tribunale di Sorveglianza di Milano. La misura interrompe la detenzione domiciliare ottenuta nel luglio 2019 dopo che l’ex presidente ha scontato nel carcere di Bollate i primi cinque mesi dei 5 anni e 10 mesi della condanna per corruzione nel processo Maugeri. Il ‘fine pena’ è fissato a marzo 2024, ma la data potrebbe cambiare nel caso in cui continui a beneficiare dello sconto per buona condotta. Nel provvedimento del tribunale di Sorveglianza, ...

