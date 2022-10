Formia | arriva la tariffa puntale su rifiuti | “Si paga per quello che butti”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022)– Il Comune dista procedendo, attraverso la sua società partecipata Frz, all’avvio della fase propedeutica per l’istituzione dellapuntuale (Ta.Ri.P.), sistema equo ed efficace che si basa sul quantitativo diprodotti, e non sulle dimensioni degli immobili. Un punto di partenza importante per ottenere una partecipazione diretta dei cittadini al fine di premiare i comportamenti virtuosi e migliorativi di chi differenzia in maniera corretta. L’amministrazione, già destinataria di due contributi economici da parte della Regione Lazio e della Provincia di Latina, intende istituire laa partire dal 1° gennaio 2023, con applicazione nel primo semestre in modalità di avvio e sperimentazione e a regime dal 1° luglio 2023. La Tarip è composta da...