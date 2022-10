Fondo monetario avverte | il peggio deve venire Italia verso recessione nel 2023

51 minuti fa Centrodestra al lavoro sulla squadra di governo Il centrodestra continua a lavorare alla squadra di Governo, mentre le nubi continuano ad addensarsi all'orizzonte con ilinternazionale che, per il 2023, taglia le sue previsioni per l'Italia di 0,9 punti percentuali. Silvio Berlusconi arriva a Roma e si trasferisce subito a Villa Grande in attesa di ...Nel report annuale sull'economia mondiale, il World Economic Outlook, ilinternazionale lancia l'allarme per l'economia mondiale. Nel report si parla di recessione per Germania e Italia per il prossimo anno. Nel 2023 per il Belpaese è attesa una contrazione ...ll Fondo monetario internazionale (Fmi) rivede al ribasso le previsioni sull'economia globale, in particolare su Italia e Germania, per cui ora pronostica recessioni sul 2023. Nel suo World Economic ...Il Fondo Monetario Internazionale ricorre a delle metafore per descrivere lo stato di salute dell’economia mondiale – piegata dalla guerra in Ucraina, dal Covid e da un’inflazione che ...