Fmi taglia Pil 2023 del pianeta. Nel 2023 Italia in recessione

Quanto all'inflazione ilsi appella alle banche centrali: continuino ad agire in modo risoluto per riportare l'inflazione al loro target.Quanto all'inflazione ilsi appella alle banche centrali: continuino ad agire in modo risoluto per riportare l'inflazione al loro target.La guerra in Ucraina, l'inflazione dovuta al caro energia, la Cina che rallenta, sono tutti segnali di nubi di tempesta sull'economia mondiale. Nubi che si stanno avvicinando, come prevede il fondo ...L'Fmi taglia le stime di crescita nel 2023: Italia in recessione (-0,2%). Scopriamo insieme che cosa ha detto Pierre Olivier Gourinchas. L’Italia “è uno dei paesi per i quali c’è stata un revisione ...