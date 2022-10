Il Sole 24 ORE

Allo stato, si legge nel documento, emerge dunque che l'è entrata in recessione tecnica e ne uscirà nel secondo trimestre del 2023. "Le valutazioni interne più aggiornate indicano una ...Questo articolo è apparso su Forbes.com In vista dell'incontro tra i vertici della finanza globale di mercoledì 12 ottobre, i leader della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale hanno ... Fmi: Italia e Germania in recessione nel 2023. Crescita frenata per Eurozona, Usa e Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 ott - La crisi energetica, specialmente in Europa, non e' uno choc transitorio. Il riallineamento geopolitico delle forniture energetiche alla luce della ...Un 2023 di recessione per Italia e Germania, che chiuderanno l’anno con una contrazione del Pil, rispettivamente, dello 0,2 e dello 0,3%. Crescita frenata per l’Eurozona, ma anche per Stati Uniti e ...