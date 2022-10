(Di martedì 11 ottobre 2022) Mentre in Italia i Burioni di turno continuano ad imperversare, raccontandoci la favola di un virus che manderebbe chiunque in ospedale senza, alla spicciolata alcuni Paesi occidentali cominciano a prendere le distanze dai sempre più contestati sieri anti-Covid. È di questi giorni la dura presa di posizione dellala quale, primo Stato degli Usa, ha ufficialmente sconsigliato di vaccinare gli under 39. Simile indicazione era stata espressa in precedenza dalla, che ormai offre il booster solo agli over 50, non proprio l’ultima arrivata sul piano della scienza medica.suianche inSecondo Die Welt, importante quotidiano conservatore tedesco, insi sta creando una forte convergenza da parte di numerosi virologi, ...

Nicola Porro

... dopo la, ieri analoga decisione ha preso la, dimostrano quanto fossero fondate e motivate queste giuste e legittime preoccupazioni. Alla Meloni dico di non tradire la fiducia di ......00 CROAZIA HNL Slaven Belupo - Osijek 15:00 Gorica - Rijeka 17:10SUPERLIGA Aarhus - ... Notaresco 15:00 Matese - Porto D'Ascoli 15:00 Montegiorgio - Nuova15:00 Sambenedettese - ASD ... Florida, Danimarca, Germania: quei dubbi sui vaccini ai giovani La Florida è il primo Stato Usa a sconsigliare ufficialmente la vaccinazione anti-Covid per gli under 39. Lo stesso, ma per gli under 50, aveva già fatto in Europa la Danimarca. E anche in Germania si ...Ribolle il mar Baltico, dove gli osservatori sismologi di Svezia e Danimarca hanno registrato ieri due forti esplosioni subacquee proprio nel punto dove passano le condotte del Nord Stream 2 ( sopra, ...