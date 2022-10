Flavia Vento | ' Ho visto un altro ufo | ha lampeggiato' Il video diventa virale

è sempre più convinta. Per la soubrette gli alieni si apprestano a sbarcare sulla Terra e lei continua a fare avvistamenti ufo nei cieli di Roma. Avvistamenti che adesso si radicano anche ...Dopo il recente Tapiro aper l'ormai famosa storia della liaison con il Pupone, anche Francesco Totti ne ha ricevuto uno da parte di Striscia la Notizia , e il momento andrà in onda ...Flavia Vento è sempre più convinta. Per la soubrette gli alieni si apprestano a sbarcare sulla Terra e lei continua a fare avvistamenti ufo nei cieli di Roma. Avvistamenti che adesso ...Francesco Totti Tapiro d'Oro per il caso dei rolex che l'ex Capitano della Roma sostiene siano stati trafugati dall'ormai ex moglie.