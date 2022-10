(Di martedì 11 ottobre 2022) - Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre tornadailInternazionale SIDO (Societàdi Ortodonzia), giunto52sima edizione: quattro giorni no stoppresenza delle principali società ortodontiche italiane e con la partecipazione dei più importanti relatori del mondosu scala internazionale L'articolo proviene daPost.

Firenze Post

... che dal 16 al 18 settembre riunirà a Mantova ildei classic enthusiasts insieme a vetture ... Sabato 17 settembre, la seconda tappa, vedrà un percorso nuovissimo: da Rimini verso, passando ...... che dal 16 al 18 settembre riunirà a Mantova ildei gentlemen drivers insieme a vetture dal ... Sabato 17 settembre, la seconda tappa, vedrà un percorso nuovissimo: da Rimini verso, ... Firenze: il “gotha” dell’ortodonzia italiana a congresso alla Fortezza da Basso - Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre torna alla Fortezza da Basso il Congresso Internazionale SIDO (Società Italiana di Ortodonzia), giunto alla 52sima edizione: quattro giorni no stop alla presenza ...Lo speakeasy nella capitale catalana, guidato da Giacomo Giannotti, domina la classifica dei The World's 50 Best Bars 2022. Quattro locali italiani nei primi 50: guarda la classifica completa ...