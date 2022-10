Firenze Post

...di casa Doppia grande delusione azzurra nei due match serali andati in scena all' Unicredit... nonostante tutto, resiste, lotta di dritto, fa muovere l'avversario, loall'errore e a ...Al 4 JovicProvedel a una gran deviazione in angolo. E lo stesso Jovic, dopo il tiro dalla bandierina, ci prova ma la manda alta. Al 6 ci prova : Ikonè va con un tiro all'angolo sinistro di ... Firenze: costringe il vicino a dargli 100 euro. Arrestato per estorsione Dove vedere l’Atp 250 di Firenze in TV e streaming. L’Atp 250 di Firenze è trasmesso in diretta TV in esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Atp 250 di Firenze, doman ...L'accusa è di aver costretto un vicino di casa, un condomino, a dargli 100 euro. Si chiama estorsione. In carcere è finito un fiorentino 51enne. Secondo la ricostruzione dell'Arma, l'uomo avrebbe già ...