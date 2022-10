Fiorentina | Vincenzo Italiano adesso è a rischio esonero?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dodici partite stagionali condite da tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Tredicesimo posto della classifica di Serie A con appena nove punti e secondo slot nel Girone A della Conference League con un solo successo, fin qui, all’attivo. Non è un buon bottino quello messo da parte dalladiche, nel Monday Night della massima serie di ieri sera, si è lasciata stritolare in casa dalla Lazio di Maurizio Sarri che ha calato un poker senza appelli. I tifosi della viola si aspettavano certamente qualcosa in più. È lecito, anzi, aspettarsi qualche risultato migliore da una rosa che, tutto sommato, appare competitiva per lottare per un piazzamento nella terza coppa europea. Il brusio della piazza aumenta sinistramente, la panchina dell’ex Spezia comincia a essere meno stabile rispetto al passato: la ...