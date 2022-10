Fiorello ipocondriaco | “Faccio sempre le analisi ma basta un piccolo neo e vado dal medico”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 ottobre 2022), confessa le sue paure, un vero terrore verso le malattie. Affronta tutto facendo controlli periodici, la prevenzione di cui tanto si parla ma che per molti è ancora un’abitudine lontana. Perè essenziale perché come ha spiegato a Il Messaggero è un “totale”. Ha spiegato che se vede unneo o unbrufolo si spaventa, pensa alla cosa peggiore e va subito dalper un controllo. I controlli periodici lo rendono lo sereno,faledel sangue, quelle non possono mai mancare, ma poi si sottopone ai due controlli indispensabili alla sua età.: “le ...