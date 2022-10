Finalmente il miglior Muriel della stagione | quota 50 goal con l’Atalanta

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’attaccante colombiano delraggiunge50con la maglia nerazzurra, scrivendo un’altra pagina di storia Luissta passando un periodo di forma assolutamente positivo, merito sicuramente di una fiducia reciproca tra giocatore e mister, ma anche di un ragazzoconcentrato rispetto alle prime apparizioni. Il numero 9 nerazzurro attualmente si dimostra una pedina offensiva fondamentale (nonostante da seconda punta possa rendere ancora di più), e in quel di Udine è stato ile in campo: ciliegina sulla torta il rigore realizzato che vale la cinquantesima rete in Serie A con, agganciando Papu Gomez e Sørensen. Altro giro, altro record per il colombiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mondo Udinese

... ha inscenato la morte del marito per sposare lo zio Daemon, hanno avutofigli dalla ...conferma il mix di cose buone e meno buone dello spin - off prequel e segna l'addio del suo...... a causa del covid, le Ugopiadi sonotornate con un'edizione tra le più forti mai andate ... Ecco tutti i nomi dei carlini vincitori delle Ugopiadi, divisi per sezione:film girato: "... Udinese-Atalanta / Ecco il focus sul migliore in campo: finalmente il gol Luis Muriel sta passando un periodo di forma assolutamente positivo, merito sicuramente di una fiducia reciproca tra giocatore e mister, ma anche di un ragazzo finalmente concentrato ... e in quel di ...Prima di proseguire occorre ricordare che per cogliere le migliori occasione è sempre meglio consultare ... scontato del 33% per un prezzo finale di 299 euro. Relativamente a buon mercato sono anche ...