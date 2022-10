Filippo | il tradimento alla Regina su Netflix accende la polemica

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il principeha tradito laElisabetta? Questa domanda si ripete identica da molti anni e divide l’opinione pubblica da decenni. Nessuno ha mai presentato prove tangibili del fatto che il duca di Edimburgo non fosse fedele, ma The Crown torna a risollevare quei dubbi. La serie tv di, in onda a partire dalle prossime settimane, non risparmierà il matrimonio del secolo tra i reali. Al contrario, gli spettatori si preparano già a pregustare le puntate in cui il principeintesse una relazione con Penny Knatchbull. Dopo la morte dellaElisabetta, avvenuta lo scorso 8 settembre, i produttori della serie tv avevano valutato l’idea di sospendere la messa in onda della nuova stagione. Ansafine, però, The ...