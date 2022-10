Festa Del Cinema di Roma 2022 | i 15 film e serie tv che aspettiamo di più

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 ottobre 2022) Da The Fabelmans di Steven Spielberg al tenero e folgorante Marcel the Shell with Shoes On (in programma ad Alice nella Città), dal garbo di Astolfo alla serialità di Romulus II: ecco la nostra selezione deipiù attesi della 17adeldi. La cornice unica dell'Auditorium Parco della Musica e il ritorno del grandeper uno dei red carpet più belli del mondo. Rieccoci: la Capitale riapre le porte alladeldiche, nonostante i cambi di regia e di direzione, mantiene forte la sua identità e il suo approccio marcatamente popolare. Torna in parte la competizione - Marjane Satrapi, regista e fumettista iraniana, presiede la Giuria del Concorso Progressive- in un programma che alterna ...