(Di martedì 11 ottobre 2022) Gabriele, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori (), in occasione del Festival delalle OGR di Torino, ha ribadito come questo mondo virtuale sia una grande ...

Il Sole 24 ORE

Gabriele, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori (), in occasione del Festival del Metaverso alle OGR di Torino, ha ribadito come questo mondo virtuale sia una grande opportunità,...... perché, oltre alla sua sensibilità all'innovazione, è stata anche la prima in Italia ad aver presentato il suo metaverso" spiega Gabriele, presidente. . Ferrieri (ANGI): il Metaverso opportunità economica e sociale - Il Sole 24 ORE Torino, 11 ott. (askanews) - Gabriele Ferrieri, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Innovatori (ANGI), in occasione del Festival ...Torino, 10 ott. (askanews) - Istituzioni e soggetti privati; cripto-arte e fashion; assicurazioni e start-up; opinion leader e numeri; e naturalmente le sfide del ...