Il Fatto Quotidiano

GUARDA - Il trailer Al centro c'è, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e quindi ricoverato contro la sua volontà, una storia di ragazzi come spesso Bruni racconta negli ..."Io 'n so' pericoloso, so' un bravo ragazzo". A dirlo è Daniele () sottoposto a un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a seguito di un crollo psicotico. Protagonista di Tutto chiede salvezza, serie in sette episodi liberamente tratta dall'... Federico Cesari, la salute mentale nel cinema in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti Sette giorni di trattamento sanitario obbligatorio, vissuti a 20 anni, dopo un episodio psicotico: un'esperienza reale tanto traumatica quanto di rinascita, che prende forma attraverso il confronto co ...La serie mostra questo: il mondo interiore va affrontato insieme perché pesa troppo e ci schiaccia”. FEDERICO CESARI: “NON SIAMO ANCORA USCITI DALLO STIGMA SULLA SALUTE MENTALE. L’EMPATIA È RARA” Per ...