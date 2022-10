FdI vola | M5S verso il sorpasso al Pd | il sondaggio che gela i dem

Liberoquotidiano.it

da record: l'ultimo sondaggio Demos conferma il successo di Meloni Tra i partiti monitori Verdi e sinistra sono al 3,8% ( - 0,2%), +Europa al 3,1% ( - 0,2%), Italexit con Paragone 2,4% (+0,2%) e ...Il Ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto, volerà a Mosca per partecipare a una conferenza, prevista per il 13 ottobre, nell'ambito della Settimana dell'Energia russa. E già questo ... Giorgia Meloni col turbo, il sondaggio: dove vola FdI Boom di Fratelli d'Italia che raggiunge il 27,5%. Il Partito democratico crolla sempre di più e sprofonda al 17,5%. I 5 Stelle sono a un passo dal sorpasso ..."Come va" chiede il commesso di Montecitorio a Salvatore Caiata, l'ex presidente del Potenza calcio. Risposta: "Alla grande!". Quattro anni fa era entrato come Cinquestelle, ora è un deputato di Frat ...