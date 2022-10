(Di martedì 11 ottobre 2022) Ennessimadinei confronti di: «Il problema non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla» Continua a distanza latra Lelee il tecnico della Juve,. L’ultimo capitolo di questo duello, così polarizzante, nell’ultimo interventoa 90? Minuto. «Non c’è assoluzione per nessuna delle componenti. C’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per poter finalmente crescere. Questo non dura da quattro mesi, ma da ben sedici. Io queste cose le dicevo esattamente un anno fa. Hanno richiamatoper ripristinare vecchi parametri che ormai non valgono più. Il problema della Juventus non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora ...

Blogo Sport

...Massimiliano Allegri è in enorme difficoltà in questo avvio del campionato di Serie A e Lele...durante un'intervista in un post - partita del 2019 e ormai i siparietti e le battute sullasi ...non si è trattenuto: 'Allegri non sa niente di padel, di ippica, di calcio, di ping pong, di niente'. L'ennesimo capitolo di unache affonda le radici nel 2019 durante uno scontro in un ... Faida Adani Allegri, l’ultima frecciata dell’opinionista Ennessima frecciata di Adani nei confronti di Allegri: «Il problema non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla» Continua a distanza la faida tra Lele Adani e il tecnico della Juve ...FIFA 23 è il gioco del momento, e ci sono delle continue curiosità che si scoprono di ora in ora. Come quella tra Allegri e Adani.