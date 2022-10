Ex Italcementi | venerdì la demolizione | si costruiranno 150 nuovi appartamenti

(Di martedì 11 ottobre 2022) Via Camozzi. Previsti anche spazi verdi, negozi e uffici nel piano dell’operatore Ferretticasa. Il complesso verrà realizzato in due fasi: la prima entro il 2024, la seconda entro il 2026.

BergamoNews.it

16 settembre dalle 18.30 alle 20.30: divieto di transito e sosta in via Sanseverino, via ... Rimangono disponibili i parcheggi Ex(accessibile da Lung'Adige San Nicolò vicino ...Rimangono disponibili i parcheggi Ex(accessibile da Lung'Adige San Nicolò vicino alla ...16 e sabato 17 saranno presenti 6 agenti, 1 commissario e un funzionario. Domenica 18 gli ... Piscine Italcementi, estate da record: “Oltre 52mila ingressi, ora al via la stagione autunnale”