Evasione | il Tesoro rinuncia alla trasparenza Una modesta proposta per l’opposizione

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il governo Draghi si congeda dopo aver stabilito un precedente inquietante nel Paese in cui l’fiscale è un fenomeno di massa. La Relazione 2022 con le ultime stime sull’evoluzione del tax gap – la distanza tra il gettito raccolto e quello che si otterrebbe se nessuno frodasse l’erario – non è stata resa pubblica. I motivi della decisione sono ignoti, cosa che alimenta la perplessità su una reticenza sospetta da parte dell’esecutivo uscente, che nel Recovery plan si è impegnato a ridurre del 15% la propensione a evadere. Di sicuro c’è solo il messaggio che sta passando: cittadini ed elettori non vanno informati di quanto le mancate dichiarazioni e i mancati versamenti pesino nel sottrarre risorse allo Stato. Non aiuta il fatto che solo Il Fatto Quotidiano e Il Sole 24 Ore abbiano dato spazionotizia della mancata pubblicazione del testo, ...

