Europa League | il greco Sidiropoulos arbitrerà Betis - Roma

la Repubblica

Tasos Sidiropoulos arbitrerà la partita della 4/a giornata del Girone C dell', fra Betis e Roma, in programma giovedì alle ore 18,45 sul terreno dello stadio Benito Villamarin di Siviglia. Il direttore di gara greco sarà assistito dai connazionali Polychronis ......15 Italia - Giappone 3 - 1 14:00 Thailandia - Germania 1 - 3 16:15 Cina - Porto Rico 3 - 0 Visualizza Mondiali Volley Femminile CALCIO -18:45 Sheriff - R. Sociedad 0 - 2 18:45 Omonia ... Roma avanti in Europa League, cosa serve per qualificarsi Tasos Sidiropoulos arbitrerà la partita della 4/a giornata del Girone C dell'Europa League, fra Betis e Roma, in programma giovedì alle ore 18,45 sul terreno dello stadio Benito Villamarin di Siviglia ...Arbitro greco per la Roma nel suo impegno di Europa League. Sarà infatti Tasos Sidiropoulos a dirigere Betis-Roma.