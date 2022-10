Euro 2024 | caso Romania | nel girone col Kosovo ma non lo riconosce

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ unil sorteggio dei gironi delle qualificazioni ache hanno incluso nel gruppo I sia lache il. Quello rumeno, infatti, è tra i cinque paesi UE, con Spagna, Grecia, Cipro e Slovacchia, che non riconoscono l’indipendenza dei kosovari. Pur non facendo parte delle Nazioni Unite e di tutte le altre principali organizzazioni internazionali, l’Uefa ha autorizzato il paese a giocare le competizioni. La federcalcio rumena si consulterà col governo di Bucarest per capire in che condizioni e in che modalità affronteranno i rivali kosovari neldiche oltre acomprende anche Svizzera, Israele, Bielorussia e Andorra. SportFace.

... secondo The Athletic qualsiasi club che non giochi in Premier League - a partire dall'estate del- potrebbe acquistare il bomber norvegese in cambio di un assegno da 200 milioni di. Tale ...I 4 milioni di, previsti in tre anni, sono stati suddivisi in 1 milione 600 milaper ciascuna delle annualità 2022 e 2023 e ad altri 800 mila per il. La Ciclovia degli Appennini e ...Euro 2024, Romania e Kosovo nello stesso girone ma Bucarest non lo riconosce. Uefa in difficoltà e la situazione può essere complicata ...Analisi del Centro studi dell'associazione: dalle casse dello Stato, rispetto al 2021, per pagare i sottoscrittori di bot e btp, usciranno 11,4 miliardi in ...