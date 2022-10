(Di martedì 11 ottobre 2022)degli, la più diffusa iniziativa europeaal programma+. L'appuntamento è per il 13, 14 e 15: tre giorni di celebrazioni per il programma. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Venerdì 14 ottobre, in occasione degli2022, presso la Sala dei Notari del Comune di Perugia, si svolgerà un evento regionale di celebrazione e diffusione del programma+. Glisono un'iniziativa a livello ...all'Istituto turistico Argoli di Tagliacozzo dal 13 al 15 ottobre ultima modifica: 2022 - 10 - 10T22:40:16+00:00 da Erasmus Days 2022 dal 13 al 15 ottobre: la sesta edizione è dedicata all’Anno europeo della Gioventù TAGLIACOZZO - Tre giorni di festeggiamenti - 13, 14 e 15 ottobre - per celebrare Erasmus+, il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la ...Il Liceo Tommaso Gargallo parteciperà alle celebrazioni degli “Erasmusdays 2022” ( 13-14-15-ottobre 2022) con l’evento “Welcome, Erasmus!” organizzato nell’Auditorium dell’Istituto venerdì 14 ottobre ...