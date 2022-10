Agenzia ANSA

"L'Italia può affrancarsi dal gas utilizzando le rinnovabili se si usano le batterie e le reti digitali". Lo afferma l'amministratore delegato di Enel Francescosottolineando che "la transizione si fa, è in corso in tutto il mondo ed è inevitabile, è un fatto di cui dobbiamo rallegrarci e di cui dobbiamo essere protagonisti". "Nei primi 6 mesi del ...- Alla domanda se il ministero dedicato debba cambiare nome in ministero dell'replica: "Questo non lo so, il nome e' importante per essere capito. Aldila' dei nomi che vogliamo dare ... Energia: Starace, possibile sostituire gas con rinnovabili - Ultima Ora "L'Italia può affrancarsi dal gas utilizzando le rinnovabili se si usano le batterie e le reti digitali". (ANSA) ...L’Italia torna al centro dell’azione e delle attenzioni dei top manager. Il dato emerge dall’analisi delle conversazioni online dell’ultimo mese: a settembre, il 36% dei contenuti web riferiti agli ex ...