(Di martedì 11 ottobre 2022) Fra le priorità che ilguidato da Giorgiadovrà affrontare c’è soprattutto laenergetica, “una questione europea e come tale da affrontare”, con l’impegno di sostenere “ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi e ingiustificati aumenti del costo dell’e appoggiando ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese”. Sono tante le ipotesi in campo ed i nomi dei papabili sostituti dell’attuale Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che la futura premier sta scandagliando di persona. Tramonta l’ipotesi Cingolani Passate le consegne, l’idea dell’attuale ministro della Transizione energetica Cingolani Roberto Cingolani sarebbe quella di tornare a fare il manager.ha valutato attentamente la possibilità di affidare ancora a lui il ...

Meloni ha valutato attentamente la possibilità di affidare ancora a lui il dossier, questa volta nella veste di "commissario per" . Ma Cingolani non sembra disposto a cambiare idea. ...... sfoderando il solito repertorio di luoghi comuni (la Cina ci conquisterà, mancheranno le colonnine eper ricaricare...).'elettrico conviene ancora, parola di Porro Manella manica ... Energia, l’asso nella manica del governo Meloni per fronteggiare la crisi