Energia | abbiamo bisogno di visionari per uscire dall’era della combustione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le crisi sono il motore dell’innovazione! Magra consolazione. Se ci pensiamo bene, però, la crisi energetica sta facendo avvenire ora quello che, prima o poi, avverrà in futuro: le fonti fossili non si rinnovano e la loro disponibilità sta venendo meno. Ci sono voluti milioni di anni per la formazione di gas, carbone, petrolio. In poche decine di anni nebruciato già una discreta quantità, causando il disastro climatico. Sappiamo che finiranno. Siamo pronti ad affrontare quel momento? Ovviamente no, e rimandiamo il problema. Anche se le fonti fossili non sono esaurite, come indubitabilmente avverrà in futuro, ora i paesi che ce le vendono stanno chiudendo i rubinetti e i prezzi sono diventati insostenibili per le nostre economie. Che fare? La prima cosa da fare è consumare meno. Il risparmio energetico è essenziale per la transizione ...