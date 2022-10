RomaDailyNews

Un'anteprima nazionale con Giuliana De Sio e due esclusive regionali, Lodo Guenzi e, nella stagione di prosa e danza 2022/2023 del Teatro degli Illuminati, che torna ad otto appuntamenti e si presenta all'insegna della contaminazione tra il canone classico e quello più ...Un'anteprima nazionale con Giuliana De Sio e due esclusive regionali, Lodo Guenzi e, nella stagione di prosa e danza 2022/2023 del Teatro degli Illuminati, che torna ad otto appuntamenti e si presenta all'insegna della contaminazione tra il canone classico e quello più ... Emma Dante apre la Stagione del Teatro Argentina con "Pupo di zucchero" dal 18 al 30 ottobre 2022 - RomaDailyNews Il caso dell’ex portiere non è ancora chiaro, ma non sarebbe la prima celebrità colpita dai pirati informatici. Come hanno reagito le celebrity, soprattutto donne, di fronte al furto del profilo ...Grinta e cuore, la super favorita deve sudare sette camicie per domare i ragazzi di coach Montagnani che danno prova di maturità ...