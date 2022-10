Emergenza gas | Eni invia a Panigaglia nuove scorte di Gnl per l' inverno - Economia - lanazione it

LA NAZIONE

Il gruppo energetico ha avviato le consegne addizionali dinaturale liquefatto al terminale di La Spezia. Descalzi: 'Abbiamo bisogno assolutamente di un nuovo ...A secco il 15% delle stazioni di servizio del Paese L'energetica ancora in pieno ...ha molte più applicazioni della benzina ed è molto utilizzato dalle imprese anche per sostituire il, di ... Emergenza gas, Eni invia a Panigaglia nuove scorte di Gnl per l'inverno In autunno mancheranno fino a 200 mila tonnellate di bottiglie di vetro. A rischio il vino e non solo, anche altri prodotti.Sull'emergenza gas interviene Cingolani :"Abbiamo messo in sicurezza il Paese, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla".