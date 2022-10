(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Leinaugurano unaintitolata ‘Unper: volumi agili, biografie vivaci per la divulgazione della vita dei santi della storia della Chiesa, dalle origini al presente. Lasi inaugura con la figura di due santi medici: Giuseppe Moscati e Riccardo Pampuri. “Non è stata una scelta prefissata – spiega la casa editrice milanese – ma nel contesto di un’emergenza sanitaria epocale, anche senza vederci la mano della provvidenza questa proposta si gioca nell’attualità. Il lettore è chiamato a confrontarsi con due figure che hanno coniugato professionalità e passione per l’umano a una fede cristallina, due medici capaci di infondere speranza, buon umore, salute anche all’anima”. La prima uscita è “Giuseppe Moscati. Il ...

Yahoo Notizie

Si inaugura con la figura di due santi medici: Giuseppe Moscati e Riccardo Pampuri Leinaugurano una nuova collana intitolata 'Un santo per amico': volumi agili, biografie vivaci per la divulgazione della vita dei santi della storia della Chiesa, dalle origini al presente.... la sua vocazione e l'inizio della sua missione nella "piccola Chiesa nella grande Russia" (dal titolo del libro - intervista a Pezzi di Riccardo Maccioni recentemente uscito per le), ... Edizioni Ares, nasce la nuova collana 'Un santo per amico' (Adnkronos) - L'Ares 118 Lazio dimezza lo stipendio ai medici del 118, tagliando la retribuzione oraria da 40 a 20 euro, e i medici si rifiutano di salire sui mezzi di soccorso. Lo segnala Mario Balza ...