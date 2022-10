Economia | Italia in recessione nel 2023 | l’India invece vola al +6%

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’dell’crescerà, per il 2022, del +3,2%, ossia 0,2 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio. Ma fra poche settimane, con l’inizio del nuovo anno, entreremo in un periodo di forte diminuzione della crescita. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto in questi giorni al rialzo la crescita dell’na. Dopo il +6,6% del 2021, il Pil (Prodotto interno lordo) dovrebbe salire nel 2022 del +3,2%. Per il, il FMI ha tagliato le sue previsioni di 0,9 punti percentuali (-1,9 punti su aprile), stimando una contrazione della nostra0,2%. Foto Ansa/Epa Justin LaneNel 2022 che sta per concludersi l’cresce dunque più della Germania (+1,5%) e della Francia (+2,5%). In ...