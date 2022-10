Ecco Malinconico | un perdente di successo | ' Precario come noi'

(Di martedì 11 ottobre 2022) I personaggi delle fiction Rai sono tutti più o meno originali, nei pregi e nei difetti, e proprio per la loro originalità si fanno amare dal pubblico. Da Montalbano a Imma Tataranni, da Mina ...

L'autore - scrittore De Silva lo descrive così: 'è un precario, un perdente, ma non un fallito. È un precario anche nei sentimenti, nella vita, è molto simile a noi. A parte il suo senso ...L'immagine, venata di reminiscenze pop, assume un tono lirico, vagamente, sospendendo ...la lista degli 80 artisti finalisti della tredicesima edizione del PREMIO COMBAT PRIZE e l'...I personaggi delle fiction Rai sono tutti più o meno originali, nei pregi e nei difetti, e proprio per la loro originalità si fanno amare dal pubblico. Da Montalbano a Imma ...Si chiama The Loneliest il nuovo singolo dei Maneskin. Un malinconico messaggio d’amore, che ha riscosso immediato successo: brano più ascoltato al mondo e più alta entrata nella classifica globale di ...