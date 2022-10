Ecco le condizioni del ponte di Crimea dopo l' attacco

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 ottobre 2022) I lavori di riparazione deldi, danneggiato sabato dall'esplosione di un camion bomba, potrebbero essere completati entro un mese e mezzo, ha detto il leader filorusso della penisola, Sergei Aksyonov. I funzionari locali e i media filoputiniani si sforzano di presentare la situazione come sotto controllo: il traffico stradale e ferroviario è stato parzialmente riaperto, anche se con un flusso ridotto. "Crediamo che sarà possibile ripristinare il traffico di camion entro il 16 ottobre", ha detto il capo della sedicente Repubblica dial canale russo Rossiya 1, senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità dellastanno cercando anche di ristabilire collegamenti stabili tra la penisola e la Russia con l'uso di traghetti. L'esplosione non sembra aver danneggiato in modo permanente il ...