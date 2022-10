E' morta a 96 anni Angela Lansbury | La signora in giallo

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’all’età di 96, l’attrice britca interprete della celebre serie televisiva "Murder, She Wrote", in italiano " Lain". Lo ha annunciato la sua famiglia....

Lunghissima la carriera dell'attrice di origine britannica ricordata da tutti come Jessica Fletcher, protagonista della fortunata serie Tv ...E'Angela Lansbury. L'attrice aveva 96. Lo riportano i media americani citando la famiglia. "I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre ènel sonno ...È morta Angela Lansbury, nota dal pubblico italiano e non solo per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie «La signora in giallo». L’attrice aveva 96 anni. Lo riportano i media americani citando la ...Addio ad Angela Lansbury, la Signora in Giallo della Tv: l'attrice è morta a 96 anni. A dare l'annuncio della scomparsa della popolare Signora in giallo, è stata la famiglia con un comunicato: «I ...