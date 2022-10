Dott Aldino Barbiero | “Medicina Punti Dolorosi | a Padova si ecografa il dolore per neutralizzarlo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il mondo dell'agopuntura classica si è potuto evolvere con il supporto di una particolare ricerca manuale per intercettare i, visibili ecograficamente, ed intervenire su di essi, 11 ottobre 2022. “Sono, chirurgo ortopedico vertebrale e radiologo di. Ho ideato, insegno e pratico la MPD -- da oltre quarant'anni col mio Team di Medici Esperti. Ail mondo dell'agopuntura classica si è potuto evolvere con il supporto di una particolare ricerca manuale per intercettare i, visibili ecograficamente, ed intervenire su di essi. Da anni pratichiamo e insegniamo un'agopuntura che non si basa ...