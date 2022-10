Donatelli | ' ' Napoli | Simeone sta facendo quello che sa fare Spalletti grande allenatore!' '

(Di martedì 11 ottobre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto il direttore sportivo Mario. Queste le sue dichiarazioni: “stache sa. Giovanniè un ragazzo con delle grandissime qualità, nonostante ad oggi tutti si aspettano un attaccante molto fisico, ha delle caratteristiche che gli permettono dicose che in tanti non fanno. -afferma- Essere il figlio di unallenatore non lo ha mai condizionato, è un professionista. La forza di questo giocatore è quella di sentire la porta, perché negli 11 metri non ti perdona. Una delle sue prerogative è quella di non mollare mai, è generoso. Quando è arrivato al Genoa Juric se ne innamorò, merita tutto ...

Il dirigente di calcio Mario Donatelli, ha parlato dell'ottima stagione di Giovanni Simeone al Napoli, ricordando a Radio CRC quanto piacesse a Juric il centravanti argentino, filgio ...A Radio Crc, nel corso della trasmissione "Si Gonfia La Rete" è intervenuto il direttore sportivo Mario Donatelli: "Simeone sta facendo quello che sa fare. Giovanni Simeone è un ragazzo con delle gran ...