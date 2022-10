DJI è stata inserita dagli USA nella lista delle aziende che hanno legami con l’esercito cinese

(Di martedì 11 ottobre 2022) DJI contesta questa decisione affermando che non ha mai progettato o prodotto apparecchiature di livello militare e non ha mai commercializzato o venduto i suoi prodotti per uso militare in nessun Paese....

RaiNews

Osmo Action 3 è, infatti, equipaggiata con una batteria Extreme da 1.770 mAh che consente alla fotocamera di eseguire riprese per 160 minuti . È inoltre in grado di funzionare a una temperatura ...... il tablet per l'intrattenimento innovazione News Smart DeviceOsmo Mobile 6: fotografia oltre ... Questo passaggio è importante nel caso in cui la migrazione non siaeseguita perfettamente. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - Domani incontro Erdogan-Putin ad Astana - Domani incontro Erdogan-Putin ad Astana