Diretta Milan - Chelsea ore 21 | le formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

(Di martedì 11 ottobre 2022)O - Dopo la grande vittoria in campionato ottenuta contro la Juventus, ilsi rituffa nella Champions League. Gli uomini di Pioli ospiteranno il, per riscattare la sconfitta ...

Alle 21, oltre a- Chelsea, scendono in campo anche Real Madrid, Psg e Borussia ......I bianconeri cercano il riscatto in Europa dopo la sconfitta di campionato contro ile hanno l'obbligo di vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Segui la...Milan-Chelsea si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 11 ottobre. In diretta TV la partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma Sky ...Le probabili formazioni di Milan-Chelsea Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, ...