DIRETTA Maccabi Haifa-Juventus | segui la partita LIVE

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Manca sempre meno al via di. Alle ore 18:45, in Israele, i bianconeri cercano il riscatto in Europa dopo la pesante sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli. L’unico obiettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

I bianconeri volano in Israele per rimanere aggrappati al treno qualificazione agli ottavi di Champions. Prima della partita contro ilHaifa, ...Prova l'intrattenimento di Sky Q per 30 giorni a soli 9 euroHaifa - Juventus: guardala instreaming Hai la possibilità di guardare la partita instreaming su Sky (canali Sky ...Il Maccabi Haifa ha perso tutti e tre i confronti diretti con la Juventus in Champions League: gli israeliani sono stati sconfitti in entrambe le sfide giocate nell’edizione 2009/10 e la scorsa ...I bianconeri volano in Israele per rimanere aggrappati al treno qualificazione agli ottavi di Champions. Prima della partita contro il Maccabi Haifa, l’obiettivo di Massimiliano Allegri è vincere “a ...