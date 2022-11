Digitale | come siamo diventati

Leggi su leurispes

(Di martedì 11 ottobre 2022) È successo in breve tempo e non ciaccorti che era in atto una rivoluzione. In appena 40 anni è cambiato il nostro modo di comunicare, di relazionarci con gli altri, di trascorrere il tempo libero. Ogni aspetto della vita è stato investito da una rivoluzione, e cosìtutti digitali.è stato possibile?ci sentiamo oggi? Prova ad offrircene qualche indicazione la mostra The game, Elettricità e rivoluzione, appena aperta a Pavia nel museo della tecnica elettrica (sino al 23 febbraio 2023), che si ispira al fortunato libro di Alessandro Baricco (The game), scritto appena nel 2008, già un’altra epoca. Propone un viaggio in una trasformazione epocale delle nostre vite attraverso l’osservazione degli oggetti d’uso più comune, ...