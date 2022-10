Di Maio contrabbandava vaccini | la fragorosa accusa contro il ministro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) «Se io sono un albanese-italiano, Diè un napoletano-albanese». D'accordo, ma cosa significa? «Abbiamo fatto insieme un'operazione di contrabbando», ha spiegato ieri Edi Rama, il premier albanese, che poi l'ha buttata sul ridere, diciamo così: «Che italiano o albanese sei, se sei sempre in linea con la legge?». Fermi tutti. Dicontrabbandiere? Il premier di un Stato estero che ammette di essersi messo a trafficare coldegli Esteri italiano, e in questo modo lo? Ma come? E cos' avrebbe smerciato sottobanco Giggino: babà, sigarette, l'abolizione della povertà? No. Spieghiamo. Rama, che era a Bergamo per l'evento "La Cultura salverà il mondo" assieme al responsabile della Farnesina (Di-Cultura-responsabile...), ha fatto una rivelazione di un certo peso, che certo fa anche ...