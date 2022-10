Destro | che gol! Rovesciata spettacolare

(Di martedì 11 ottobre 2022) Mattiaha sbloccato Torino - Empoli con questo bellissimo gol in. La partita è poi terminata 1 - 1, in gol per i granata Lukic al ...

Mattiaha sbloccato Torino - Empoli con questo bellissimo gol in rovesciata. La partita è poi terminata 1 - 1, in gol per i granata Lukic al ...Ci prova Ikonè con il, sferacoglie l'esterno della rete. Bonaventura in mezzo, Patric la mette in angolo. Fallo tattico di Amrabat su Lazzari, giallo per il centrocampista. Zaccagni! ...I giallorossi risono già messi in contatto con gli agenti del terzino portoghese. Ma i bianconeri si fanno sotto Con gli infortuni di Celik e Karsdorp (quest’ultimo è tornato ad allenarsi in gruppo) l ...Dopo il pesante 3-0 di Londra di una settimana fa, il Milan ha reagito immediatamente sabato in campionato, dominando e battendo 2-0 la Juventus a San Siro. Nel calcio si dice spesso che ...