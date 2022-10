De Rossi nuovo tecnico della Spal | firma fino al 2024

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) FERRARA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Daniele Deè ilallenatore. Il club di Ferrara ha annunciato che “ilbiancazzurro hato un contrattoal 30 giugno”.De, che oggi alle 15 dirigerà il primo allenamento, prende il posto dell'esonerato Roberto Venturato. Ex capitano e leggendaRoma, romano classe 1983, da calciatore ilallenatore biancazzurro ha vinto i Mondiali del 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi e ha collezionato in tutto 117 presenze con la maglia dell'Italia. Dopo aver chiuso la carriera da giocatore al Boca Juniors, Deè entrato a far parte dello staff del commissario ...