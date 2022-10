De Rossi alla Spal | il dettaglio giallorosso che non è sfuggito ai social

(Di martedì 11 ottobre 2022) Daniele Deè il nuovo allenatore della. L'ex capitano della Roma , poi in panchina come membro dello staff tecnico della nazionale di Roberto Mancini campione d' Europa a Wembley 2021 , ...

Impossibile per i tifosi dimenticare la storia in giallorosso di De, che con la Roma ha giocato 616 partite collezionando 63 gol e 61 ...ù Un approccio al quale si è riallacciato Riccardo Sciutto di Sergio, definendosi 'un po' ... dalla supply chainpianificazione, dalla parte finanziaria all'internazionalizzazione, fino al ...L'allenatore è stato annunciato con una foto che lo ritrae con una sciarpa biancoazzurra e da un paio di scarpe caratterizzate dai colori della Roma ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...