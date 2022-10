Daredevil in She-Hulk | come cambia il personaggio nel Marvel Cinematic Universe

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo essere apparso in She-, il Diavolo di Hell's Kitchen sta per tornare in una serie dedicata. Ma qual è la sua storia all'interno dell'universo, cinematografico e seriale?, il vendicatore cieco di notte, avvocato pro bono di giorno, ha sempre avuto una particolare attrattiva per il pubblico, con i lettori dei fumetti prima e anche con gli spettatori televisivi dopo. Probabilmente il suo passato tragico e tempestoso misto alla frequente tensione che lo vede oscillare tra giustizia e vendetta sono elementi cardine del suo successo. D'altronde le sfumature caratteriali,anche il tormento interiore, sono tratti narrativi interessanti che vanno diretti al cuore degli appassionati. Detto questo, vedere finalmentesul piccolo schermo grazie a Netflix nel 2015, dopo la ...