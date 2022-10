Dalla violenza sessuale alla pornografia | crescono i reati contro i minori di sesso femminile Il report Indifesa | di Terre des Hommes

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il numero deinel 2021 segna uno sconfortante record, superando per la prima volta quota 6mila: i casi sono stati 6.248, per il 64% ai danni di bambine e ragazze e alimentati, che registra anch’essa un record assoluto con 1.332 casi, di cui le giovani sono l’88% delle vittime. Body positive: 10 consigli per volersi bene guarda le foto Leggi anche › Troppa pressione sulle ...

Comune di Rho

... tra ricoveri, farmaci e persino un tentativo disubito in ospedale. Nel 2020 ha cercato ... Era talmente limitatapaura che non poteva più fare ciò che voleva. Viveva in costante paura e ...Laultimamente nascemancanza di realizzazione di sé: per affermare il mio io, schiaccio l'altro. È la logica servo/padrone, ossia del padrone che in realtà è servo, perché non ... “Sui passi della violenza”, mostra d'arte contemporanea itinerante dell'artista Sergio Brambillasca a cura di Unione Nazionale Vittime -UNAVI e dell’89% dal 2004 (3.311 casi). In tutti i reati a sfondo sessuale considerati, la prevalenza delle vittime è largamente di genere femminile. Fra questi le fattispecie che registrano la percentuale ...Aggressioni gravi in 36 casi, con addetti medicati al pronto soccorso. Il sindaco Sala: «Oggi chi commette atti illegali rischia troppo poco». Il nodo personale e la difficoltà nell’aumentare i presid ...